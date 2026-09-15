Карта памяти microSDHC 32GB Netac P500 NT02P500STN-032G-R (с SD адаптером) 80MB/s
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
В наличии
Код товара: 542865
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х11
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти microSDHC 32GB Netac P500 NT02P500STN-032G-R (с SD адаптером) 80MB/s
Netac P500 — оптимальный вариант для мобильных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, квадрокоптеры, экшн камеры и т.д. Скорость записи позволяет использовать ее для серийной съемки и записи видео формата FullHD. Качество и контроль на производстве гарантируют устойчивость карты к высоким/низким температурам, рентгеновскому излучению, высокую производительность и стойкость к ударам.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, class 10
Теги товара: 32 Гб, microSD, microSDHC, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Netac P500 — оптимальный вариант для мобильных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, квадрокоптеры, экшн камеры и т.д. Скорость записи позволяет использовать ее для серийной съемки и записи видео формата FullHD. Качество и контроль на производстве гарантируют устойчивость карты к высоким/низким температурам, рентгеновскому излучению, высокую производительность и стойкость к ударам.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, class 10
Теги товара: 32 Гб, microSD, microSDHC, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, class 10
Теги товара: 32 Гб, microSD, microSDHC, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти microSDHC 32GB Netac P500 NT02P500STN-032G-R (с SD адаптером) 80MB/s - по цене 930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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