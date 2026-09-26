Карта памяти Adata micro SDHC 32Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)
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Характеристики
Описание товара Карта памяти Adata micro SDHC 32Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)
Карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I класса 10 обеспечивают скорость чтения до 100 МБ в секунду для быстрой передачи файлов. Карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I относятся к классу 10 по характеристикам быстродействия и обеспечивают бесперебойную высококачественную запись видеозаписей с разрешением Full HD на смартфонах и планшетных ПК. Они также соответствуют стандарту А1 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V10 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью до 10 МБ в секунду. Доступные в версиях от 16 до 256 ГБ и имеющие надежную многоточечную защиту, карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I дают возможность любителям мобильных устройств с легкостью записывать и публиковать потрясающие события!
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