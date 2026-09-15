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Карта памяти Smartbuy SDHC 8Гб Class 10 (SB8GBSDCL10-01) SD адаптер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Smartbuy SDHC 8Гб Class 10 (SB8GBSDCL10-01) SD адаптер

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Карта памяти Smartbuy SDHC 8Гб Class 10 (SB8GBSDCL10-01) SD адаптер - фото 1
Карта памяти Smartbuy SDHC 8Гб Class 10 (SB8GBSDCL10-01) SD адаптер - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти Smartbuy SDHC 8Гб Class 10 (SB8GBSDCL10-01) SD адаптер - фото 1
  • Карта памяти Smartbuy SDHC 8Гб Class 10 (SB8GBSDCL10-01) SD адаптер - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 546363
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти Smartbuy SDHC 8Гб Class 10 (SB8GBSDCL10-01) SD адаптер

Карта памяти Smartbuy microSDHC 8 Гб [SB8GBSDCL10-01] - надежное изделие. Она используется для хранения информации, различных файлов. Владельцы оценят широкую сферу применения данного накопителя. Карта памяти microSDHC 8 Гб [SB8GBSDCL10-01] подойдет для фотоаппаратов, смартфонов, планшетов, плееров, беспроводных колонок и многих других устройств. Важно при подборе учесть форм-фактор флеш-карты - microSDHC. В комплекте производитель приложил адаптер под SD. За счет него удается подключить флеш-карту к ноутбуку или иной технике. В адаптере присутствует слот, в который вставляется накопитель. Класс скорости - Class 10. Скорость чтения составляет 23 Мб/с. Этого хватит, чтобы быстро копировать различные файлы. Объем памяти - 8 Гб. Для многих владельцев окажется достаточно этого. Удается сохранить большое количество файлов на накопителе. Применяется файловая система FAT32, для некоторых покупателей важен данный параметр.

Отзывы о товаре Карта памяти Smartbuy SDHC 8Гб Class 10 (SB8GBSDCL10-01) SD адаптер




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти Smartbuy microSDHC 8 Гб [SB8GBSDCL10-01] - надежное изделие. Она используется для хранения информации, различных файлов. Владельцы оценят широкую сферу применения данного накопителя. Карта памяти microSDHC 8 Гб [SB8GBSDCL10-01] подойдет для фотоаппаратов, смартфонов, планшетов, плееров, беспроводных колонок и многих других устройств. Важно при подборе учесть форм-фактор флеш-карты - microSDHC. В комплекте производитель приложил адаптер под SD. За счет него удается подключить флеш-карту к ноутбуку или иной технике. В адаптере присутствует слот, в который вставляется накопитель. Класс скорости - Class 10. Скорость чтения составляет 23 Мб/с. Этого хватит, чтобы быстро копировать различные файлы. Объем памяти - 8 Гб. Для многих владельцев окажется достаточно этого. Удается сохранить большое количество файлов на накопителе. Применяется файловая система FAT32, для некоторых покупателей важен данный параметр.
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Отзывы


Карта памяти Smartbuy SDHC 8Гб Class 10 (SB8GBSDCL10-01) SD адаптер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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