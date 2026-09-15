Карта памяти Smartbuy SDHC 8Гб Class 10 (SB8GBSDCL10-01) SD адаптер
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Характеристики
Описание товара Карта памяти Smartbuy SDHC 8Гб Class 10 (SB8GBSDCL10-01) SD адаптер
Карта памяти Smartbuy microSDHC 8 Гб [SB8GBSDCL10-01] - надежное изделие. Она используется для хранения информации, различных файлов. Владельцы оценят широкую сферу применения данного накопителя. Карта памяти microSDHC 8 Гб [SB8GBSDCL10-01] подойдет для фотоаппаратов, смартфонов, планшетов, плееров, беспроводных колонок и многих других устройств. Важно при подборе учесть форм-фактор флеш-карты - microSDHC. В комплекте производитель приложил адаптер под SD. За счет него удается подключить флеш-карту к ноутбуку или иной технике. В адаптере присутствует слот, в который вставляется накопитель. Класс скорости - Class 10. Скорость чтения составляет 23 Мб/с. Этого хватит, чтобы быстро копировать различные файлы. Объем памяти - 8 Гб. Для многих владельцев окажется достаточно этого. Удается сохранить большое количество файлов на накопителе. Применяется файловая система FAT32, для некоторых покупателей важен данный параметр.
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