Карта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)+SD adapter
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 561623
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)+SD adapter
Карта памяти Netac NT02P500PRO-512G-R простой в использовании, мощный, совместимый. Подключи и играй, широкая совместимость. Предназначена для автомобильного видеорегистратора и камеры наблюдения. Подходит для наружных и домашних камер наблюдения, обеспечивает плавную запись видео Full HD и видео 4K Ultra HD
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Страна производитель
Китай
Карта памяти Netac NT02P500PRO-512G-R простой в использовании, мощный, совместимый. Подключи и играй, широкая совместимость. Предназначена для автомобильного видеорегистратора и камеры наблюдения. Подходит для наружных и домашних камер наблюдения, обеспечивает плавную запись видео Full HD и видео 4K Ultra HD
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Карта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)+SD adapter - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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