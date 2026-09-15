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Карта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)+SD adapter купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)+SD adapter

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Карта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)+SD adapter - фото 1
Карта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)+SD adapter - фото 2
Карта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)+SD adapter - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
  • Карта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)+SD adapter - фото 1
  • Карта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)+SD adapter - фото 2
  • Карта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)+SD adapter - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561623
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)+SD adapter

Карта памяти Netac NT02P500PRO-512G-R простой в использовании, мощный, совместимый. Подключи и играй, широкая совместимость. Предназначена для автомобильного видеорегистратора и камеры наблюдения. Подходит для наружных и домашних камер наблюдения, обеспечивает плавную запись видео Full HD и видео 4K Ultra HD



Теги товара: SDXC, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)+SD adapter




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Netac NT02P500PRO-512G-R простой в использовании, мощный, совместимый. Подключи и играй, широкая совместимость. Предназначена для автомобильного видеорегистратора и камеры наблюдения. Подходит для наружных и домашних камер наблюдения, обеспечивает плавную запись видео Full HD и видео 4K Ultra HD


Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
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Карта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)+SD adapter - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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