Top.Mail.Ru
Карта памяти SDXC 512GB SanDisk Extreme UHS-I Class 3 (U3) V30 180/130 MB/s (SDSDXVV-512G-GNCIN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карта памяти SDXC 512GB SanDisk Extreme UHS-I Class 3 (U3) V30 180/130 MB/s (SDSDXVV-512G-GNCIN)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Карта памяти SDXC 512GB SanDisk Extreme UHS-I Class 3 (U3) V30 180/130 MB/s (SDSDXVV-512G-GNCIN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653184
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
22

Описание товара Карта памяти SDXC 512GB SanDisk Extreme UHS-I Class 3 (U3) V30 180/130 MB/s (SDSDXVV-512G-GNCIN)

Карта памяти 512Gb SanDisk Extreme SDXC Class 10 UHS-I U3 V30 (180/130 MB/s).

Отзывы о товаре Карта памяти SDXC 512GB SanDisk Extreme UHS-I Class 3 (U3) V30 180/130 MB/s (SDSDXVV-512G-GNCIN)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти 512Gb SanDisk Extreme SDXC Class 10 UHS-I U3 V30 (180/130 MB/s).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SDXC 512GB SanDisk Extreme UHS-I Class 3 (U3) V30 180/130 MB/s (SDSDXVV-512G-GNCIN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...