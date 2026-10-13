Карта памяти SanDisk SDSDXXU-064G-GN4IN 64 ГБ SDXC Extreme PRO UHS-I U3 V30
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб.
В наличии
Код товара: 654042
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 360 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
11х10х2
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти SanDisk SDSDXXU-064G-GN4IN 64 ГБ SDXC Extreme PRO UHS-I U3 V30
Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-I U3 V30 64Gb (200/90 MB/s).
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Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти SanDisk SDSDXXU-064G-GN4IN 64 ГБ SDXC Extreme PRO UHS-I U3 V30 - купить по цене 3360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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