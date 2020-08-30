Карта памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP (SB256GBSDCL10-01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
В наличии
Код товара: 230298
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 720 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP (SB256GBSDCL10-01)
Smartbuy micro SDXC, 265GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для самых различных целей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC, 265GB может использоваться в телефонах, коммуникаторах, видеокамерах, цифровых фотоаппаратах, персональных компьютерах, принтерах и других электронных устройствах.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитКарта памяти Adata micro SDXC 256Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + AD...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитКарта памяти SDHC Kingston SDHC 32Gb UHS-I Class U3 V90 (SDR2/32...
-
В наличииЦена 4 110 руб.1028 руб. в СплитКарта памяти SanDisk Extreme Pro microSD UHS I Card 128GB SDSQXC...
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy Micro SDXC Advanced Series 256Gb UHS-I U3 ...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитКарта памяти Samsung 128GB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter...
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитКарта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-...
-
В наличииЦена 4 480 руб.1120 руб. в СплитКарта памяти Transcend 128GB UHS-I U3 microSD with Adapter MLC
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитКарта памяти Transcend JetDrive Lite 130 128Gb для Apple MacBook...
-
В наличииЦена 5 000 руб.1250 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy micro SDXC 256Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70...
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитКарта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R)...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитКарта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SD...
-
В наличииЦена 5 830 руб.1458 руб. в СплитКарта Памяти CF 64Gb Transcend 800X (120/40 Mb/s)
Smartbuy micro SDXC, 265GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для самых различных целей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC, 265GB может использоваться в телефонах, коммуникаторах, видеокамерах, цифровых фотоаппаратах, персональных компьютерах, принтерах и других электронных устройствах.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Достоинства:
Низкая цена, особенно со скидками и КэтКоинами, адаптер, хорошая скорость записи
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую данный товар и этот магазин в целом
Карта памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP (SB256GBSDCL10-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP (SB256GBSDCL10-01)
Достоинства:
Низкая цена, особенно со скидками и КэтКоинами, адаптер, хорошая скорость записи
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую данный товар и этот магазин в целом