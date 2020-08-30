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Карта памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP (SB256GBSDCL10-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP (SB256GBSDCL10-01)

1 Отзывы
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Карта Памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP - фото 1
Карта Памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта Памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP - фото 1
  • Карта Памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 230298
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Карта памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP (SB256GBSDCL10-01)
3 720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP (SB256GBSDCL10-01)

Smartbuy micro SDXC, 265GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для самых различных целей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC, 265GB может использоваться в телефонах, коммуникаторах, видеокамерах, цифровых фотоаппаратах, персональных компьютерах, принтерах и других электронных устройствах. 

Отзывы о товаре Карта памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP (SB256GBSDCL10-01)

30.08.2020
Грант

Достоинства:
Низкая цена, особенно со скидками и КэтКоинами, адаптер, хорошая скорость записи

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую данный товар и этот магазин в целом



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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Описание
Smartbuy micro SDXC, 265GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для самых различных целей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC, 265GB может использоваться в телефонах, коммуникаторах, видеокамерах, цифровых фотоаппаратах, персональных компьютерах, принтерах и других электронных устройствах. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.08.2020
Грант

Достоинства:
Низкая цена, особенно со скидками и КэтКоинами, адаптер, хорошая скорость записи

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую данный товар и этот магазин в целом


Карта памяти micro SDXC 256Gb SmartBuy Class 10 UHS-I + ADP (SB256GBSDCL10-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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