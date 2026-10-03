Карта памяти Kingston Canvas 512Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 100 руб.
В наличии
Код товара: 455431
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 100 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Карта памяти Kingston Canvas 512Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s)
Карты памяти Canvas Select Plus SD компании Kingston обеспечивают высочайшую производительность, скорость и надежность для требовательных нагрузок, таких как передача и доработка фотографий высокого разрешения и съемка и редактирование видео с разрешением Full HD. Они могут достигать скоростей класса UHS-I (до 100 МБ/с), позволяя с легкостью сохранять и быстро передавать файлы, а современный интерфейс UHS-I поддерживает запись видео кинематографического качества с разрешением Full HD и 4K Ultra HD. Карты памяти Canvas Select Plus SD способы работать в самых суровых условиях, поэтому их смело можно брать куда угодно с уверенностью, что ваши фотографии, видео и файлы будут в безопасности.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитКарта памяти SanDisk Extreme Pro microSD UHS I Card 128GB SDSQXC...
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитКарта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитКарта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R)...
-
В наличииЦена 6 330 руб.1583 руб. в СплитКарта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB...
-
В наличииЦена 6 620 руб.1655 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1)
-
В наличииЦена 8 980 руб.2245 руб. в СплитКарта памяти Netac MicroSDXC P500 Pro 512GB (NT02P500PRO-512G-S)
-
В наличииЦена 9 070 руб.2268 руб. в СплитКарта памяти Netac SDXC 512б Class 10 UHS-I (NT02P500PRO-512G-R)...
-
В наличииЦена 9 280 руб.2320 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 256GB (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1)
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Карты памяти Canvas Select Plus SD компании Kingston обеспечивают высочайшую производительность, скорость и надежность для требовательных нагрузок, таких как передача и доработка фотографий высокого разрешения и съемка и редактирование видео с разрешением Full HD. Они могут достигать скоростей класса UHS-I (до 100 МБ/с), позволяя с легкостью сохранять и быстро передавать файлы, а современный интерфейс UHS-I поддерживает запись видео кинематографического качества с разрешением Full HD и 4K Ultra HD. Карты памяти Canvas Select Plus SD способы работать в самых суровых условиях, поэтому их смело можно брать куда угодно с уверенностью, что ваши фотографии, видео и файлы будут в безопасности.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Карта памяти Kingston Canvas 512Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти Kingston Canvas 512Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s)