Карта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 455445
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
5
Описание товара Карта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s)
Высоко скоростная 128-гигабайтная карта памяти SmartBuy microSDXC 128GB. Помимо высокой скорости работы и достаточно большого размера памяти карта памяти отличается своей надежностью хранения информации. Несмотря на маленькие размеры карты памяти, она является идеальным вариантом хранения цифровой информации в устройствах с поддержкой MicroSDXC.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Высоко скоростная 128-гигабайтная карта памяти SmartBuy microSDXC 128GB. Помимо высокой скорости работы и достаточно большого размера памяти карта памяти отличается своей надежностью хранения информации. Несмотря на маленькие размеры карты памяти, она является идеальным вариантом хранения цифровой информации в устройствах с поддержкой MicroSDXC.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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