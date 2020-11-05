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Главная Аксессуары Карты памяти Transcend Карта Памяти CF 8Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s)

Карта Памяти CF 8Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s)

Артикул: 230237
Карта Памяти CF 8Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s)
1 560 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230237
В наличии
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БрендTranscend
Тип товараКарта памяти
Вес, кг0,011
Высота, см0,3
Длина, см4,2
Объем8
Скорость записи20
Скорость чтения45
Ширина, см3,6
Формат карты памятиCompact Flash
Уделив большое внимание качеству и быстродействию носителей, производитель оснастил карту памяти Transcend Ultra Speed Compact Flash объемом 8 ГБ целым рядом преимуществ. Высокую скорость чтения и записи файлов обеспечивает 133x класс скорости. Работа накопителя происходит со скоростью 20 МБ/с. В работе Transcend Ultra Speed Compact Flash используется файловая система FAT32, а надежной защитой при ее эксплуатации служит специальное покрытие. Таким образом производитель гарантирует высокий уровень устойчивости карты к влиянию влаги, резким колебаниям температур и магнитных излучений.


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Карта Памяти CF 8Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s) - по цене 1560 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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