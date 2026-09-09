Карта Памяти CF 8Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230237
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Карта Памяти CF 8Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s)
Уделив большое внимание качеству и быстродействию носителей, производитель оснастил карту памяти Transcend Ultra Speed Compact Flash объемом 8 ГБ целым рядом преимуществ. Высокую скорость чтения и записи файлов обеспечивает 133x класс скорости. Работа накопителя происходит со скоростью 20 МБ/с. В работе Transcend Ultra Speed Compact Flash используется файловая система FAT32, а надежной защитой при ее эксплуатации служит специальное покрытие. Таким образом производитель гарантирует высокий уровень устойчивости карты к влиянию влаги, резким колебаниям температур и магнитных излучений.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
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Уделив большое внимание качеству и быстродействию носителей, производитель оснастил карту памяти Transcend Ultra Speed Compact Flash объемом 8 ГБ целым рядом преимуществ. Высокую скорость чтения и записи файлов обеспечивает 133x класс скорости. Работа накопителя происходит со скоростью 20 МБ/с. В работе Transcend Ultra Speed Compact Flash используется файловая система FAT32, а надежной защитой при ее эксплуатации служит специальное покрытие. Таким образом производитель гарантирует высокий уровень устойчивости карты к влиянию влаги, резким колебаниям температур и магнитных излучений.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта Памяти CF 8Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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