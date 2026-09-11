Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1)
Карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I разработаны для видеорегистраторов и охранных видеокамер, и являются оптимальным решением для выполнения заданий повторной записи (перезаписи), например, ежедневных записей в автомобиле. Они также соответствуют стандарту А2 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V30 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью не менее 30 Мб в секунду. Для обеспечения стабильно высокого качества карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I оснащены защитой от воды, ударных нагрузок, рентгеновского излучения и экстремальных температур. Вы не расстанетесь с ними в любых поездках, даже в самых суровых условиях окружающей среды.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитКарта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P5...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитКарта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 128 ГБ SD...
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитКарта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + AD...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитКарта памяти Kingston SDS3/64GB
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитКарта памяти Transcend 64GB UHS-I U3 SD card
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитКарта памяти SanDisk microSDXC Ultra 128Gb Class 10 (SDSQUNR-128...
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитКарта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-12...
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитКарта памяти Netac MicroSD P500 Extreme Pro 128GB (NT02P500PRO-1...
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитКарта памяти micro SDXC SanDisk Ultra 128Gb A1 C10 U1 UHS-I 140M...
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитКарта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитКарта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN)
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитКарта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 (90/45 Mb/s...
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Отзывы о товаре Карта памяти A-Data Micro SDXC 64GB (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1)