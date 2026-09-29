Карта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230305
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х3х2
Вес, г.
20
Описание товара Карта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s)
Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend microSDXC/SDHC 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.
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Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend microSDXC/SDHC 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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