Карта памяти Netac SDHC UHS-I P600 128Gb Class 10 (NT02P600STN-128G-R)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
128 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Скорость записи
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
В наличии
Код товара: 559583
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
2 830 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
128 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти Netac SDHC UHS-I P600 128Gb Class 10 (NT02P600STN-128G-R)
Память Netac предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, SDHC, class 10, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
128 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Память Netac предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, SDHC, class 10, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, SDHC, class 10, для фотоаппарата
Карта памяти Netac SDHC UHS-I P600 128Gb Class 10 (NT02P600STN-128G-R) - по цене 2830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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