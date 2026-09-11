Карта памяти Netac microSDHC P500 Pro 16GB (NT02P500PRO-016G-S)
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Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
16 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 571039
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
770 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
16 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Карта памяти Netac microSDHC P500 Pro 16GB (NT02P500PRO-016G-S)
Карта памяти Netac P500 Extreme Pro формата microSD совместима со смартфонами, фотоаппаратами, видеокамерами и другими мультимедийными устройствами. Вы сможете хранить на ней множество фотографий, музыки, фильмов и видеороликов в качестве Full HD и 4K. Накопитель обеспечивает высокую скорость передачи данных (до 100 Мб/с). Это позволит перемещать примерно 1000 снимков за 60 секунд. В комплекте есть специальный адаптер, с помощью которого вы легко синхронизируете карту с компьютером, чтобы скопировать её содержимое. При этом вам не потребуется устанавливать дополнительные утилиты – операционная система автоматически распознает носитель.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, class 10
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Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
16 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Карта памяти Netac P500 Extreme Pro формата microSD совместима со смартфонами, фотоаппаратами, видеокамерами и другими мультимедийными устройствами. Вы сможете хранить на ней множество фотографий, музыки, фильмов и видеороликов в качестве Full HD и 4K. Накопитель обеспечивает высокую скорость передачи данных (до 100 Мб/с). Это позволит перемещать примерно 1000 снимков за 60 секунд. В комплекте есть специальный адаптер, с помощью которого вы легко синхронизируете карту с компьютером, чтобы скопировать её содержимое. При этом вам не потребуется устанавливать дополнительные утилиты – операционная система автоматически распознает носитель.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, class 10
Теги товара: 16 Гб, microSD, microSDHC, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, class 10
Теги товара: 16 Гб, microSD, microSDHC, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти Netac microSDHC P500 Pro 16GB (NT02P500PRO-016G-S) - этот товар вы можете купить по цене 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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