Карта памяти Kingston Canvas 256Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 455427
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
11
Описание товара Карта памяти Kingston Canvas 256Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s)
Карты памяти Canvas Select Plus SD компании Kingston обеспечивают высочайшую производительность, скорость и надежность для требовательных нагрузок, таких как передача и доработка фотографий высокого разрешения и съемка и редактирование видео с разрешением Full HD.?Они могут достигать скоростей класса 10 UHS-I, позволяя с легкостью сохранять и быстро передавать файлы, а современный интерфейс UHS-I поддерживает запись видео кинематографического качества с разрешением Full HD и 4K Ultra HD.?
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Карты памяти Canvas Select Plus SD компании Kingston обеспечивают высочайшую производительность, скорость и надежность для требовательных нагрузок, таких как передача и доработка фотографий высокого разрешения и съемка и редактирование видео с разрешением Full HD.?Они могут достигать скоростей класса 10 UHS-I, позволяя с легкостью сохранять и быстро передавать файлы, а современный интерфейс UHS-I поддерживает запись видео кинематографического качества с разрешением Full HD и 4K Ultra HD.?
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Карта памяти Kingston Canvas 256Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30 (100/85 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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