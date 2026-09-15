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Карта памяти Netac microSDHC 8GB P500 (NT02P500STN-008G-S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Netac microSDHC 8GB P500 (NT02P500STN-008G-S)

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Карта памяти Netac microSDHC 8GB P500 (NT02P500STN-008G-S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504449
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Netac microSDHC 8GB P500 (NT02P500STN-008G-S)
710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
12

Описание товара Карта памяти Netac microSDHC 8GB P500 (NT02P500STN-008G-S)

Характеризуется высокой скоростью чтения данных, благодаря чему процесс передачи файлов на ПК или ноутбук займет у вас считанные минуты. Данный аксессуар подойдет для хранения множества снимков, музыки и иных файлов.

Отзывы о товаре Карта памяти Netac microSDHC 8GB P500 (NT02P500STN-008G-S)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Описание
Характеризуется высокой скоростью чтения данных, благодаря чему процесс передачи файлов на ПК или ноутбук займет у вас считанные минуты. Данный аксессуар подойдет для хранения множества снимков, музыки и иных файлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Netac microSDHC 8GB P500 (NT02P500STN-008G-S) - этот товар вы можете купить по цене 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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