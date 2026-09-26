Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 32Gb (NT02P500PRO-032G-S)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Карта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 32Gb (NT02P500PRO-032G-S)
Не стоит ограничивать себя стандартной вместительностью гаджетов. Карта памяти microSDHC NETAC P500 Extreme Pro 32GB позволяет не экономить свободное место, а хранить важные документы, любимую музыку и фото на одном вместительном носителе. Карта памяти данной модели предоставляет вам возможность снимать и сохранять еще больше фото и видео, а также делиться ими. Благодаря скорости 100 МБ/с вы сможете быстро переносить файлы, тратя меньше времени на ожидание загрузки. Карта памяти обеспечивает превосходную производительность, что делает ее идеальной как для цифровых камер, так и для разного рода гаджетов. Объем памяти — 32 ГБ. За сохранность информации можно не беспокоиться, так как гарантирована высокая надежность и долговечность аксессуара, даже при активной эксплуатации в экшн-камерах и квадрокоптерах. Устройство устойчиво к влаге, вибрациям и магнитным полям.
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Теги товара: 32 Гб, microSD, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
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Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC
Теги товара: 32 Гб, microSD, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
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