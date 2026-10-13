Карта памяти SanDisk SDXC 256GB UHS-1 (SDSDXXD-256G-GN4IN)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 470 руб.
В наличии
Код товара: 650754
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 470 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Карта памяти SanDisk SDXC 256GB UHS-1 (SDSDXXD-256G-GN4IN)
Карта памяти SD UHS-I обеспечивает быстродействие, которое расширит ваши творческие возможности. Скорость съемки до 140 МБ/с6 и возможность записи с классом скорости UHS 3 (U3) гарантируют, что вы можете записывать потрясающие видео в высоком разрешении 4K UHD без потери качества1. После съемки можно продолжать работу в том же высоком темпе: карта памяти обеспечивает скорость передачи данных до 200 МБ/с, что помогает быстрее перейти к последующей обработке материалов. Кроме того, эта карта памяти выдерживает падения, воздействие воды, разные погодные и другие совсем не идеальные условия, поэтому вы можете быть уверены в том, что карту всегда можно взять с собой, где бы вам ни пришлось работать.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Карта памяти SD UHS-I обеспечивает быстродействие, которое расширит ваши творческие возможности. Скорость съемки до 140 МБ/с6 и возможность записи с классом скорости UHS 3 (U3) гарантируют, что вы можете записывать потрясающие видео в высоком разрешении 4K UHD без потери качества1. После съемки можно продолжать работу в том же высоком темпе: карта памяти обеспечивает скорость передачи данных до 200 МБ/с, что помогает быстрее перейти к последующей обработке материалов. Кроме того, эта карта памяти выдерживает падения, воздействие воды, разные погодные и другие совсем не идеальные условия, поэтому вы можете быть уверены в том, что карту всегда можно взять с собой, где бы вам ни пришлось работать.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти SanDisk SDXC 256GB UHS-1 (SDSDXXD-256G-GN4IN) - стоимость товара 9470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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