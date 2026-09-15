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Карта памяти SDHC 64GB Netac P600 NT02P600STN-064G-R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SDHC 64GB Netac P600 NT02P600STN-064G-R

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Карта памяти SDHC 64GB Netac P600 NT02P600STN-064G-R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 542867
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SDHC 64GB Netac P600 NT02P600STN-064G-R
1 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти SDHC 64GB Netac P600 NT02P600STN-064G-R

Объем флеш-памяти: 64 GB. Объем (после форматирования): 59.52 GIB. Класс скорости (normal speed): C10. Механическая блокировка записи.

Отзывы о товаре Карта памяти SDHC 64GB Netac P600 NT02P600STN-064G-R




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Описание
Объем флеш-памяти: 64 GB. Объем (после форматирования): 59.52 GIB. Класс скорости (normal speed): C10. Механическая блокировка записи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SDHC 64GB Netac P600 NT02P600STN-064G-R - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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