Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 128 ГБ SDS3/128GB
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Характеристики
Формат карты памяти
SDXC
Объем
128 Гб
Класс скорости
UHS-I Class 1
Скорость чтения
150
Скорость записи
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
В наличии
Код товара: 719002
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Формат карты памяти
SDXC
Объем
128 Гб
Класс скорости
UHS-I Class 1
Скорость чтения
150
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
15
Описание товара Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 128 ГБ SDS3/128GB
Карта памяти Kingston SDXC 128 ГБ [SDS3/128GB] пригодится владельцам фотокамер и других устройств. Модель соответствует классам скорости A1, UHS Class 1 и Video Class 10. Карта памяти Kingston SDXC 128 ГБ [SDS3/128GB] рассчитана на использование в широком температурном диапазоне – от -40 до 85 °C. Максимальная скорость чтения равна 150 МБ/с.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, SDXC, для фотоаппарата
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Формат карты памяти
SDXC
Объем
128 Гб
Класс скорости
UHS-I Class 1
Скорость чтения
150
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Карта памяти Kingston SDXC 128 ГБ [SDS3/128GB] пригодится владельцам фотокамер и других устройств. Модель соответствует классам скорости A1, UHS Class 1 и Video Class 10. Карта памяти Kingston SDXC 128 ГБ [SDS3/128GB] рассчитана на использование в широком температурном диапазоне – от -40 до 85 °C. Максимальная скорость чтения равна 150 МБ/с.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, SDXC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, SDXC, для фотоаппарата
Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 128 ГБ SDS3/128GB - стоимость товара 1990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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