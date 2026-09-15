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Карта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN)

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Карта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN) - фото 1
Карта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
140
Скорость записи
80
  • Карта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN) - фото 1
  • Карта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650752
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Карта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN)
2 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
140
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN)

Карту памяти SanDisk SDXC 64 ГБ [SDSDUNR-064G-GN6IN] можно использовать с профессиональными и любительскими фотоаппаратами и видеокамерами. Она позволит сохранить в отличном качестве немало интересных кадров и роликов из вашей жизни. За счет того, что модель относится к классу скорости UHS-I, на нее можно записывать файлы с интенсивностью до 80 МБ/с, а «читать» – до 140 МБ/с. Еще одно достоинство карты памяти SanDisk SDXC 64 ГБ [SDSDUNR-064G-GN6IN] – высокая устойчивость к воздействию влаги, ударов и экстремальных погодных условий.



Теги товара: SDXC, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
140
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Описание
Карту памяти SanDisk SDXC 64 ГБ [SDSDUNR-064G-GN6IN] можно использовать с профессиональными и любительскими фотоаппаратами и видеокамерами. Она позволит сохранить в отличном качестве немало интересных кадров и роликов из вашей жизни. За счет того, что модель относится к классу скорости UHS-I, на нее можно записывать файлы с интенсивностью до 80 МБ/с, а «читать» – до 140 МБ/с. Еще одно достоинство карты памяти SanDisk SDXC 64 ГБ [SDSDUNR-064G-GN6IN] – высокая устойчивость к воздействию влаги, ударов и экстремальных погодных условий.


Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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