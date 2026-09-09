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Карты памяти Transcend SDXC/SDHC 300S отличаются высокой производительностью и емкостью, и позволят полностью раскрыть потенциал цифровых фото- и видеокамер, поддерживающих стандарт UHS-I. Помимо чрезвычайно высоких скоростей передачи данных, карты памяти соответствуют стандарту UHS Video Speed Class 30 (V30), что позволяет записывать на них видео в формате 4K, не опасаясь нежелательных пауз и задержек в работе.

Карты памяти Transcend SDXC/SDHC 300S отличаются высокой производительностью и емкостью, и позволят полностью раскрыть потенциал цифровых фото- и видеокамер, поддерживающих стандарт UHS-I. Помимо чрезвычайно высоких скоростей передачи данных, карты памяти соответствуют стандарту UHS Video Speed Class 30 (V30), что позволяет записывать на них видео в формате 4K, не опасаясь нежелательных пауз и задержек в работе.

Карта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.