Карта памяти Netac MicroSD P500 Extreme Pro 128GB (NT02P500PRO-128G-S)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
В наличии
Код товара: 508836
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 420 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
90
Описание товара Карта памяти Netac MicroSD P500 Extreme Pro 128GB (NT02P500PRO-128G-S)
Netac P500 — оптимальный вариант для мобильных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, квадрокоптеры, экшн камеры и т.д. Скорость записи позволяет использовать ее для серийной съемки и записи видео формата FullHD. Качество и контроль на производстве гарантируют устойчивость карты к высоким/низким температурам, рентгеновскому излучению, высокую производительность и стойкость к ударам.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Страна производитель
Китай
Netac P500 — оптимальный вариант для мобильных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, квадрокоптеры, экшн камеры и т.д. Скорость записи позволяет использовать ее для серийной съемки и записи видео формата FullHD. Качество и контроль на производстве гарантируют устойчивость карты к высоким/низким температурам, рентгеновскому излучению, высокую производительность и стойкость к ударам.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Достоинства:
Комментарий:
нормально работает, у меня через кард ридер usb 2 упирается в 30 Мбит, реальную скорость надо проверять на кардридере с usb 3
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая, все хорошо. Планшет Xiaomi Mi Pad 4 подружился с ней.
Достоинства:
Комментарий:
Второй месяц стоит в видеорегистратора, полёт нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Карта памяти ориганал,немного подвисала сначала при передаче больших файлов,сейчас все нормально,по скорости чуть быстрее чем старая карта памяти digma v30 на 64 Гб.
Достоинства:
Комментарий:
163 Мб/ закачивание, и мгновение скачивание за секунду 1Гб. Ошеломительная скорость. Надеюсь, прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Карту вставил в купольную камеру виэдеонаблюдения. Вместо 128ГБ — 114!!! 14 гигов потерялись у производителя. Отформатировал, и тоже самое. За это снял звезду. Мне не критично, лишь бы работала и не гикнула! Через пару недель дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
при воспроизведении при перемотке тормозит безбожно.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая флешка за свою низкую стоимость, соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
как всегда супер, много слышал о них, и не ошиблись, на 2 камеры купил все читает, до этого видео глючит, сейчас взял на регистратор в машину все четко, ставил другие пишет не поддерживает типа качество, а тут ещё и скидка и бонусы, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
один день работал на второй день регистратор не видит карту памяти
Достоинства:
Комментарий:
отличная микро SD карта. Покупал для нинтендо Swith, игры скидывают быстро
Достоинства:
Комментарий:
хорошая карта скорость пойдет, для регистратора самое то что нужно. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
для камеры видеонаблюдения подошла, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
заказываю второй раз уже на регистратор в экшен камере себя показывает достойно
Достоинства:
Комментарий:
На 4 Гигабайта меньше заявленной ёмкости. Должно быть 119 отформатированных гигов, а не 115.
Достоинства:
Комментарий:
товар отличного качества,купил для Нинтендо свитч идеально работает.
Достоинства:
Комментарий:
Попался брак: работает некоторое время и не распознается, при чём не всегда. HDD Viktoria не показывает проблем, но когда форматируешь, происходит ошибка. И не важно, какой формат. Сдал без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатления очень хорошие. Получил почти сразу проверил на регистраторе. Всё видит, всё записывает, из 128 видит 120. Пока всё очень радует, и надеюсь что так и останется. Отправлено быстро, пришло в срок. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло очень быстро, упаковано никак. просто заводская упаковка. Флешку приобретал для TRIMUI Smart Pro, 55гб залетели за час учитывая что, распаковка была через архив. Думаю что это вполне не плохой результат. В общем я доволен. Покупаю уже вторую флешку от этого производителя, всё отлично. Продавцу большое спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Купил карту памяти для смартфона. Отформатировал, вставил, всё прекрасно работает.
Достоинства:
Комментарий:
флешка рабочая насчёт скорости записи и чтения не знаю поставил на свитч лаит пока что работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Ну отвратительное получается впечатление. Вместо 128гб прислали 64! Да я ещё затупил, сперва вскрыл, а только после дошло, что прислали мне не то что я хотел. А я что б камера у меня две недели писала пока меня нет, а не 6 дней. Так что больше одной звезды я поставить не могу.. После придётся ещё одну заказать, но понятно, что не туточки..
Достоинства:
Комментарий:
Карточка хорошая. Скорости заявленные держит. Цена/качество, на высоком уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально. На сколько хватит покажет время
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая флешка, совпадает заявленным параметрам, отлично работает в видеорегистраторе!
Карта памяти Netac MicroSD P500 Extreme Pro 128GB (NT02P500PRO-128G-S) - по цене 2420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти Netac MicroSD P500 Extreme Pro 128GB (NT02P500PRO-128G-S)
Достоинства:
Комментарий:
нормально работает, у меня через кард ридер usb 2 упирается в 30 Мбит, реальную скорость надо проверять на кардридере с usb 3
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая, все хорошо. Планшет Xiaomi Mi Pad 4 подружился с ней.
Достоинства:
Комментарий:
Второй месяц стоит в видеорегистратора, полёт нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Карта памяти ориганал,немного подвисала сначала при передаче больших файлов,сейчас все нормально,по скорости чуть быстрее чем старая карта памяти digma v30 на 64 Гб.
Достоинства:
Комментарий:
163 Мб/ закачивание, и мгновение скачивание за секунду 1Гб. Ошеломительная скорость. Надеюсь, прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Карту вставил в купольную камеру виэдеонаблюдения. Вместо 128ГБ — 114!!! 14 гигов потерялись у производителя. Отформатировал, и тоже самое. За это снял звезду. Мне не критично, лишь бы работала и не гикнула! Через пару недель дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
при воспроизведении при перемотке тормозит безбожно.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая флешка за свою низкую стоимость, соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
как всегда супер, много слышал о них, и не ошиблись, на 2 камеры купил все читает, до этого видео глючит, сейчас взял на регистратор в машину все четко, ставил другие пишет не поддерживает типа качество, а тут ещё и скидка и бонусы, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
один день работал на второй день регистратор не видит карту памяти
Достоинства:
Комментарий:
отличная микро SD карта. Покупал для нинтендо Swith, игры скидывают быстро
Достоинства:
Комментарий:
хорошая карта скорость пойдет, для регистратора самое то что нужно. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
для камеры видеонаблюдения подошла, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
заказываю второй раз уже на регистратор в экшен камере себя показывает достойно
Достоинства:
Комментарий:
На 4 Гигабайта меньше заявленной ёмкости. Должно быть 119 отформатированных гигов, а не 115.
Достоинства:
Комментарий:
товар отличного качества,купил для Нинтендо свитч идеально работает.
Достоинства:
Комментарий:
Попался брак: работает некоторое время и не распознается, при чём не всегда. HDD Viktoria не показывает проблем, но когда форматируешь, происходит ошибка. И не важно, какой формат. Сдал без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатления очень хорошие. Получил почти сразу проверил на регистраторе. Всё видит, всё записывает, из 128 видит 120. Пока всё очень радует, и надеюсь что так и останется. Отправлено быстро, пришло в срок. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло очень быстро, упаковано никак. просто заводская упаковка. Флешку приобретал для TRIMUI Smart Pro, 55гб залетели за час учитывая что, распаковка была через архив. Думаю что это вполне не плохой результат. В общем я доволен. Покупаю уже вторую флешку от этого производителя, всё отлично. Продавцу большое спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Купил карту памяти для смартфона. Отформатировал, вставил, всё прекрасно работает.
Достоинства:
Комментарий:
флешка рабочая насчёт скорости записи и чтения не знаю поставил на свитч лаит пока что работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Ну отвратительное получается впечатление. Вместо 128гб прислали 64! Да я ещё затупил, сперва вскрыл, а только после дошло, что прислали мне не то что я хотел. А я что б камера у меня две недели писала пока меня нет, а не 6 дней. Так что больше одной звезды я поставить не могу.. После придётся ещё одну заказать, но понятно, что не туточки..
Достоинства:
Комментарий:
Карточка хорошая. Скорости заявленные держит. Цена/качество, на высоком уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально. На сколько хватит покажет время
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая флешка, совпадает заявленным параметрам, отлично работает в видеорегистраторе!