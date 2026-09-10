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Карта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Advanced Series UHS-I U3 V30 A1 + ADP (90/55 Mb/s) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Advanced Series UHS-I U3 V30 A1 + ADP (90/55 Mb/s)

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Карта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Advanced Series UHS-I U3 V30 A1 + ADP (90/55 Mb/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 455444
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
5

Описание товара Карта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Advanced Series UHS-I U3 V30 A1 + ADP (90/55 Mb/s)

Smartbuy micro SDXC Advanced, 128GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для наиболее требовательных пользователей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC Advanced может использоваться в цифровых фотоаппаратах, видеокамерах, телефонах, коммуникаторах, персональных компьютерах и других электронных устройствах, где требуется высокая скорость передачи данных и высокая надежность. Прежде всего, эти карты подойдут тем, кому требуется записывать видео в высоком разрешение до 4К. Устройства в которых может быть использована эта карта это: экшн-камеры, дроны, фото и видеотехника, смартфоны и планшеты способные записывать видео высокой четкости.

Отзывы о товаре Карта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Advanced Series UHS-I U3 V30 A1 + ADP (90/55 Mb/s)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Описание
Smartbuy micro SDXC Advanced, 128GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для наиболее требовательных пользователей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC Advanced может использоваться в цифровых фотоаппаратах, видеокамерах, телефонах, коммуникаторах, персональных компьютерах и других электронных устройствах, где требуется высокая скорость передачи данных и высокая надежность. Прежде всего, эти карты подойдут тем, кому требуется записывать видео в высоком разрешение до 4К. Устройства в которых может быть использована эта карта это: экшн-камеры, дроны, фото и видеотехника, смартфоны и планшеты способные записывать видео высокой четкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Advanced Series UHS-I U3 V30 A1 + ADP (90/55 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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