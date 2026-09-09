Карта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Class 10 UHS-I + ADP
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
В наличии
Код товара: 230297
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 880 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х9х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Class 10 UHS-I + ADP
Smartbuy micro SDXC, 128GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для самых различных целей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC, 128GB может использоваться в телефонах, коммуникаторах, видеокамерах, цифровых фотоаппаратах, персональных компьютерах, принтерах и других электронных устройствах.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Smartbuy micro SDXC, 128GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для самых различных целей. Карта памяти Smartbuy micro SDXC, 128GB может использоваться в телефонах, коммуникаторах, видеокамерах, цифровых фотоаппаратах, персональных компьютерах, принтерах и других электронных устройствах.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Купить Карта памяти SmartBuy micro SDXC 128Gb Class 10 UHS-I + ADP - по цене 1880 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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