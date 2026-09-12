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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
200
Скорость записи
140
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657679
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Описание товара Карта памяти SanDisk 512GB Extreme Pro SDSDXXD-512G-GN4IN
Карта памяти SanDisk 512GB Extreme Pro SDSDXXD-512G-GN4IN - это идеальное решение для профессиональных фотографов и видеооператоров, которые создают 4K и Full HD видео. Скорость чтения карты 200 Мб/с и скорость записи 140 Мб/с позволяют быстро сохранять фотографии и видео в высоком разрешении, что дает возможность сэкономить время и повысить продуктивность работы. Эта SDXC карта имеет вместимость 512 Гб, что позволяет сохранить большое количество файлов. Высокие скорости чтения и записи позволяют уменьшить время между съемкой и обработкой изображений, что позволяет фотографу сосредоточиться на создании красивых и качественных фотографий.
Карта памяти SanDisk 512GB Extreme Pro SDSDXXD-512G-GN4IN - это идеальное решение для профессиональных фотографов и видеооператоров, которые создают 4K и Full HD видео. Скорость чтения карты 200 Мб/с и скорость записи 140 Мб/с позволяют быстро сохранять фотографии и видео в высоком разрешении, что дает возможность сэкономить время и повысить продуктивность работы. Эта SDXC карта имеет вместимость 512 Гб, что позволяет сохранить большое количество файлов. Высокие скорости чтения и записи позволяют уменьшить время между съемкой и обработкой изображений, что позволяет фотографу сосредоточиться на создании красивых и качественных фотографий.
Карта памяти SanDisk 512GB Extreme Pro SDSDXXD-512G-GN4IN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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