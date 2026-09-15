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Карта памяти SmartBuy Micro SDXC Advanced Series 256Gb UHS-I U3 V30 A1 + ADP (SB256GBSDU1A-AD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SmartBuy Micro SDXC Advanced Series 256Gb UHS-I U3 V30 A1 + ADP (SB256GBSDU1A-AD)

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Карта памяти SmartBuy Micro SDXC Advanced Series 256Gb UHS-I U3 V30 A1 + ADP (SB256GBSDU1A-AD) - фото 1
Карта памяти SmartBuy Micro SDXC Advanced Series 256Gb UHS-I U3 V30 A1 + ADP (SB256GBSDU1A-AD) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
  • Карта памяти SmartBuy Micro SDXC Advanced Series 256Gb UHS-I U3 V30 A1 + ADP (SB256GBSDU1A-AD) - фото 1
  • Карта памяти SmartBuy Micro SDXC Advanced Series 256Gb UHS-I U3 V30 A1 + ADP (SB256GBSDU1A-AD) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539767
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Карта памяти SmartBuy Micro SDXC Advanced Series 256Gb UHS-I U3 V30 A1 + ADP (SB256GBSDU1A-AD)
4 190 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Micro
Тип товара
Карты памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Карта памяти SmartBuy Micro SDXC Advanced Series 256Gb UHS-I U3 V30 A1 + ADP (SB256GBSDU1A-AD)

SDXC карта памяти SmartBuy с поддержкой стандарта U3 является идеальным решением для хранения цифровой информации в устройствах с поддержкой SD (телефоны, фотоаппараты, планшеты).

Отзывы о товаре Карта памяти SmartBuy Micro SDXC Advanced Series 256Gb UHS-I U3 V30 A1 + ADP (SB256GBSDU1A-AD)




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Характеристики
Бренд
Micro
Тип товара
Карты памяти
Описание
SDXC карта памяти SmartBuy с поддержкой стандарта U3 является идеальным решением для хранения цифровой информации в устройствах с поддержкой SD (телефоны, фотоаппараты, планшеты).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SmartBuy Micro SDXC Advanced Series 256Gb UHS-I U3 V30 A1 + ADP (SB256GBSDU1A-AD) - данный товар вы можете купить по цене 4190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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