Карта памяти Transcend 256GB UHS-I U3 SD card
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
95
Скорость записи
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217038
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
95
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х1
Вес, г.
40
Описание товара Карта памяти Transcend 256GB UHS-I U3 SD card
Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
95
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Карта памяти Transcend 256GB UHS-I U3 SD card - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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