Карта памяти A-Data 512GB Premier microSDXC UHS-I Class 1 (AUSDX512GUICL10A1-RA1)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643735
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
11
Описание товара Карта памяти A-Data 512GB Premier microSDXC UHS-I Class 1 (AUSDX512GUICL10A1-RA1)
Карта памяти A-Data Premier microSDXC 512 ГБ является надежным запоминающим устройством для расширения хранилища в смартфоне, планшетном компьютере или другом совместимом устройстве. Она обладает емкостью 512 ГБ, позволяя хранить довольно большое количество мультимедийных файлов. Благодаря скорости 100 Мбайт/с карта памяти отличается высоким уровнем производительности при обмене и записи данных. В комплекте поставляется адаптер SD, который помогает расширить совместимость карты A-Data Premier.
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Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
25
Страна производитель
Китай
Карта памяти A-Data Premier microSDXC 512 ГБ является надежным запоминающим устройством для расширения хранилища в смартфоне, планшетном компьютере или другом совместимом устройстве. Она обладает емкостью 512 ГБ, позволяя хранить довольно большое количество мультимедийных файлов. Благодаря скорости 100 Мбайт/с карта памяти отличается высоким уровнем производительности при обмене и записи данных. В комплекте поставляется адаптер SD, который помогает расширить совместимость карты A-Data Premier.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти A-Data 512GB Premier microSDXC UHS-I Class 1 (AUSDX512GUICL10A1-RA1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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