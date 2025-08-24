Top.Mail.Ru
Карта памяти A-Data Micro SDXC 512GB (AUSDX512GUI3V30SA2-RA1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карта памяти A-Data Micro SDXC 512GB (AUSDX512GUI3V30SA2-RA1)

7 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Карта памяти A-Data Micro SDXC 512GB (AUSDX512GUI3V30SA2-RA1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505713
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти A-Data Micro SDXC 512GB (AUSDX512GUI3V30SA2-RA1)

Карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I разработаны для видеорегистраторов и охранных видеокамер, и являются оптимальным решением для выполнения заданий повторной записи (перезаписи), например, ежедневных записей в автомобиле. Они также соответствуют стандарту А2 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V30 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью не менее 30 Мб в секунду. Для обеспечения стабильно высокого качества карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I оснащены защитой от воды, ударных нагрузок, рентгеновского излучения и экстремальных температур. Вы не расстанетесь с ними в любых поездках, даже в самых суровых условиях окружающей среды.

Отзывы о товаре Карта памяти A-Data Micro SDXC 512GB (AUSDX512GUI3V30SA2-RA1)

Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал карту памяти для экшн-видеокамеры GoPro 12 Black. Качество супер, работает быстро!
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
За данную цену отличная флешка, Скорости хватает для нормального запуска игр на Нинтендо свич.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Никита И.

Достоинства:


Комментарий:
отличная карта, беру 2 раз. работает в Нинтендо switch. вышла дешевле чем если брать на сайте Ситилинк.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
скорость записи при заявленной v30, карта показывает такие результаты
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично Спасибо большое На удивление хорошие карты Работают шустро
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Михаил Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта памяти,установил на Samsung Galaxy A10s работает без нареканий. Сразу установилась на телефон и дала возможность ее отформатировать.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Покупал для камеры GoPro Все хорошо спасибо



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Описание
Карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I разработаны для видеорегистраторов и охранных видеокамер, и являются оптимальным решением для выполнения заданий повторной записи (перезаписи), например, ежедневных записей в автомобиле. Они также соответствуют стандарту А2 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V30 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью не менее 30 Мб в секунду. Для обеспечения стабильно высокого качества карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I оснащены защитой от воды, ударных нагрузок, рентгеновского излучения и экстремальных температур. Вы не расстанетесь с ними в любых поездках, даже в самых суровых условиях окружающей среды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал карту памяти для экшн-видеокамеры GoPro 12 Black. Качество супер, работает быстро!
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
За данную цену отличная флешка, Скорости хватает для нормального запуска игр на Нинтендо свич.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Никита И.

Достоинства:


Комментарий:
отличная карта, беру 2 раз. работает в Нинтендо switch. вышла дешевле чем если брать на сайте Ситилинк.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
скорость записи при заявленной v30, карта показывает такие результаты
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично Спасибо большое На удивление хорошие карты Работают шустро
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Михаил Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта памяти,установил на Samsung Galaxy A10s работает без нареканий. Сразу установилась на телефон и дала возможность ее отформатировать.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Покупал для камеры GoPro Все хорошо спасибо


Карта памяти A-Data Micro SDXC 512GB (AUSDX512GUI3V30SA2-RA1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...