Карта памяти Samsung 512GB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC512SA)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 510 руб.
В наличии
Код товара: 678779
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 510 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х10х1
Вес, г.
15
Описание товара Карта памяти Samsung 512GB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC512SA)
Карта памяти Samsung Evo Plus совместима со смартфонами, планшетами, видеоустройствами, компьютерами. Она соответствует формату microSDXC и поставляется в комплекте с адаптером SD. Для размещения файлов предусмотрено 512 Гб свободного пространства. Благодаря классам производительности A2, UHS Class 3 и Video Class 30 карта памяти обеспечивает скорость 160 Мбайт/с в режиме чтения. Это позволяет без торможений воспроизводить видео в разрешении 4K. Карта Samsung Evo Plus устойчива к падениям, воздействию воды, перепадам температуры, рентгеновскому и магнитному излучению.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Samsung Evo Plus совместима со смартфонами, планшетами, видеоустройствами, компьютерами. Она соответствует формату microSDXC и поставляется в комплекте с адаптером SD. Для размещения файлов предусмотрено 512 Гб свободного пространства. Благодаря классам производительности A2, UHS Class 3 и Video Class 30 карта памяти обеспечивает скорость 160 Мбайт/с в режиме чтения. Это позволяет без торможений воспроизводить видео в разрешении 4K. Карта Samsung Evo Plus устойчива к падениям, воздействию воды, перепадам температуры, рентгеновскому и магнитному излучению.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Достоинства:
Комментарий:
хорошая карта. для записи видеопотока в самый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Пришло целое, вроде работает, но пишет что не 256гб как на коробке, а 239гб. Просто 17гб куда то делись, минус.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для Нинтендо Свитч. Идеально подошла, работает без тормозов.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в видеорегистратор. Всё работает, видео пишет, проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
Карта работает, вставил в Poco X3 NFC, после токо как вставил, телефон попросил ее отформатировать, после формирования работает уже месяца 2. Всем кто постоянно мучается с нехваткой памяти, решайтесь, рекомендую это не такие большие деньги за качественную вещь.
Достоинства:
Комментарий:
флешка огонь в камере наблюдения работает стабильно. есть с чем сравнить. продавец отзывчивый отвечает на вопросы быстро. рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Камерой в5 к. успевает записывать!
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, не первый раз покупаю эту карточку, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
В регистраторе отформатировалась и
Достоинства:
Комментарий:
с виду всё хорошо,ещё не использовал.
Достоинства:
Комментарий:
карта хорошая в,гоу про работает четко мои рекомендации скорость записи отличная,
Достоинства:
Комментарий:
insta360 ace pro 2 довольна, но мало
Достоинства:
Комментарий:
Отличный. Поставил на телефон Самсунг А52. Уже пол года работает.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
ОЧЕНЬ быстрая доставка. Карта для камеры видеонаблюдения. Камера её увидела, отформатировал. Работает нормально. Посмотрим как будет дальше. Рекомендую продавца и товар. p.s. Судя по переводу - оригинальный товар....
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта, брал для регистратора, завелась сразу, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
орига, работает отлично в самсунг s10 работает без проблем, быстро шустро
Достоинства:
Комментарий:
Работает в цифровой фотоаппарате
Достоинства:
Комментарий:
Карта раьотает! Брал для ГоПро
Достоинства:
Комментарий:
Вроде оригинал, камера гопро не ругается на нее
Достоинства:
Комментарий:
Качественная упаковка и товар на внешний вид, скорость соответствуют заявленной.
Достоинства:
Комментарий:
Карта хорошая, заявленная скорость соответствует. Камера перестала жаловаться на низкую скорость карты. Благодарю.
Достоинства:
Комментарий:
флешка определилась без проблем, поставил в планшет на виндовс, вроде все нормально.
Достоинства:
Комментарий:
карту получил в комплекте, после установления в технику карта определилась. Все нормально.
Достоинства:
Комментарий:
производительности конечно меньше заявленной, но все равно работает на этих пораметрах нормально, продавца и товар советую
Достоинства:
Комментарий:
визуально все в порядке, планирую использовать в телефоне.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, посмотрим как работать будет!
Карта памяти Samsung 512GB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC512SA) - стоимость товара 9510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти Samsung 512GB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter (MB-MC512SA)
Достоинства:
Комментарий:
хорошая карта. для записи видеопотока в самый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Пришло целое, вроде работает, но пишет что не 256гб как на коробке, а 239гб. Просто 17гб куда то делись, минус.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для Нинтендо Свитч. Идеально подошла, работает без тормозов.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в видеорегистратор. Всё работает, видео пишет, проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
Карта работает, вставил в Poco X3 NFC, после токо как вставил, телефон попросил ее отформатировать, после формирования работает уже месяца 2. Всем кто постоянно мучается с нехваткой памяти, решайтесь, рекомендую это не такие большие деньги за качественную вещь.
Достоинства:
Комментарий:
флешка огонь в камере наблюдения работает стабильно. есть с чем сравнить. продавец отзывчивый отвечает на вопросы быстро. рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Камерой в5 к. успевает записывать!
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, не первый раз покупаю эту карточку, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
В регистраторе отформатировалась и
Достоинства:
Комментарий:
с виду всё хорошо,ещё не использовал.
Достоинства:
Комментарий:
карта хорошая в,гоу про работает четко мои рекомендации скорость записи отличная,
Достоинства:
Комментарий:
insta360 ace pro 2 довольна, но мало
Достоинства:
Комментарий:
Отличный. Поставил на телефон Самсунг А52. Уже пол года работает.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
ОЧЕНЬ быстрая доставка. Карта для камеры видеонаблюдения. Камера её увидела, отформатировал. Работает нормально. Посмотрим как будет дальше. Рекомендую продавца и товар. p.s. Судя по переводу - оригинальный товар....
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта, брал для регистратора, завелась сразу, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
орига, работает отлично в самсунг s10 работает без проблем, быстро шустро
Достоинства:
Комментарий:
Работает в цифровой фотоаппарате
Достоинства:
Комментарий:
Карта раьотает! Брал для ГоПро
Достоинства:
Комментарий:
Вроде оригинал, камера гопро не ругается на нее
Достоинства:
Комментарий:
Качественная упаковка и товар на внешний вид, скорость соответствуют заявленной.
Достоинства:
Комментарий:
Карта хорошая, заявленная скорость соответствует. Камера перестала жаловаться на низкую скорость карты. Благодарю.
Достоинства:
Комментарий:
флешка определилась без проблем, поставил в планшет на виндовс, вроде все нормально.
Достоинства:
Комментарий:
карту получил в комплекте, после установления в технику карта определилась. Все нормально.
Достоинства:
Комментарий:
производительности конечно меньше заявленной, но все равно работает на этих пораметрах нормально, продавца и товар советую
Достоинства:
Комментарий:
визуально все в порядке, планирую использовать в телефоне.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, посмотрим как работать будет!