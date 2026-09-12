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Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 1000GB A2, V30, UHS-I Class 3 (U3), Class 30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 1000GB A2, V30, UHS-I Class 3 (U3), Class 30

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Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 1000GB A2, V30, UHS-I Class 3 (U3), Class 30 - фото 1
Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 1000GB A2, V30, UHS-I Class 3 (U3), Class 30 - фото 2
Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 1000GB A2, V30, UHS-I Class 3 (U3), Class 30 - фото 3
Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 1000GB A2, V30, UHS-I Class 3 (U3), Class 30 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 1000GB A2, V30, UHS-I Class 3 (U3), Class 30 - фото 1
  • Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 1000GB A2, V30, UHS-I Class 3 (U3), Class 30 - фото 2
  • Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 1000GB A2, V30, UHS-I Class 3 (U3), Class 30 - фото 3
  • Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 1000GB A2, V30, UHS-I Class 3 (U3), Class 30 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678781
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 1000GB A2, V30, UHS-I Class 3 (U3), Class 30

Сандиск Экстрим - это карта памяти с адаптером, которая идеально подходит для использования с камерами GoPro и DJI, а также с другими профессиональными устройствами. Благодаря высокой скорости записи и чтения, эта карта обеспечивает быстрый доступ к данным и надежную работу даже с самыми требовательными устройствами.

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 1000GB A2, V30, UHS-I Class 3 (U3), Class 30




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Карта памяти
Описание
Сандиск Экстрим - это карта памяти с адаптером, которая идеально подходит для использования с камерами GoPro и DJI, а также с другими профессиональными устройствами. Благодаря высокой скорости записи и чтения, эта карта обеспечивает быстрый доступ к данным и надежную работу даже с самыми требовательными устройствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 1000GB A2, V30, UHS-I Class 3 (U3), Class 30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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