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Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White (SB16GBCLU-W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White (SB16GBCLU-W)

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Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White (SB16GBCLU-W) - фото 1
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White (SB16GBCLU-W) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White (SB16GBCLU-W) - фото 1
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White (SB16GBCLU-W) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658620
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White (SB16GBCLU-W)

Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White [SB16GBCLU-W] с миниатюрным корпусом из белого пластика использует для подключения к ноутбуку или ПК интерфейс USB 2.0. Съемный флеш-накопитель поддерживает скорость записи до 25 МБит/сек и скорость считывания до 35 МБит/сек, обеспечивая безопасное хранение данных или их транспортировку между компьютерами. Он совместим с основными рабочими платформами для ПК и рассчитан на работу без установки специального софта. При полной емкости 16 ГБ флеш-память Smartbuy Clue [SB16GBCLU-W] может разместить большинство необходимых вам документов, файлов мультимедиа и приложений. Аксессуар с корпусом-монолитом получает съемный колпачок, предохраняющий от загрязнений и повреждений металлический корпус коннектора. На корпусе флешки присутствует отверстие для ремешка, позволяющее брать ее с собой в качестве брелока.

Отзывы о товаре Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White (SB16GBCLU-W)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White [SB16GBCLU-W] с миниатюрным корпусом из белого пластика использует для подключения к ноутбуку или ПК интерфейс USB 2.0. Съемный флеш-накопитель поддерживает скорость записи до 25 МБит/сек и скорость считывания до 35 МБит/сек, обеспечивая безопасное хранение данных или их транспортировку между компьютерами. Он совместим с основными рабочими платформами для ПК и рассчитан на работу без установки специального софта. При полной емкости 16 ГБ флеш-память Smartbuy Clue [SB16GBCLU-W] может разместить большинство необходимых вам документов, файлов мультимедиа и приложений. Аксессуар с корпусом-монолитом получает съемный колпачок, предохраняющий от загрязнений и повреждений металлический корпус коннектора. На корпусе флешки присутствует отверстие для ремешка, позволяющее брать ее с собой в качестве брелока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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