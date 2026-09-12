Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White (SB16GBCLU-W)
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Характеристики
Описание товара Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White (SB16GBCLU-W)
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White [SB16GBCLU-W] с миниатюрным корпусом из белого пластика использует для подключения к ноутбуку или ПК интерфейс USB 2.0. Съемный флеш-накопитель поддерживает скорость записи до 25 МБит/сек и скорость считывания до 35 МБит/сек, обеспечивая безопасное хранение данных или их транспортировку между компьютерами. Он совместим с основными рабочими платформами для ПК и рассчитан на работу без установки специального софта. При полной емкости 16 ГБ флеш-память Smartbuy Clue [SB16GBCLU-W] может разместить большинство необходимых вам документов, файлов мультимедиа и приложений. Аксессуар с корпусом-монолитом получает съемный колпачок, предохраняющий от загрязнений и повреждений металлический корпус коннектора. На корпусе флешки присутствует отверстие для ремешка, позволяющее брать ее с собой в качестве брелока.
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