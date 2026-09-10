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Карта памяти Qumo microSDHC class 10 32GB (QM32GMICSDHC10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Qumo microSDHC class 10 32GB (QM32GMICSDHC10)

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Карта памяти Qumo microSDHC class 10 32GB (QM32GMICSDHC10)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362323
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Карта памяти Qumo microSDHC class 10 32GB (QM32GMICSDHC10)

Эта универсальная карта расширяет способность памяти портативных устройств, поддерживающие данный формат карт.

Отзывы о товаре Карта памяти Qumo microSDHC class 10 32GB (QM32GMICSDHC10)




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Карта памяти
Описание
Эта универсальная карта расширяет способность памяти портативных устройств, поддерживающие данный формат карт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Qumo microSDHC class 10 32GB (QM32GMICSDHC10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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