Top.Mail.Ru
Карта памяти microSDHC 64GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-064G-S) (без SD адаптера) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карта памяти microSDHC 64GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-064G-S) (без SD адаптера)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Карта памяти microSDHC 64GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-064G-S) (без SD адаптера)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653176
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Карта памяти microSDHC 64GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-064G-S) (без SD адаптера)
1 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти microSDHC 64GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-064G-S) (без SD адаптера)

Карта памяти microSDXC UHS-I U1 NETAC P500 Extreme Pro 64 ГБ, 90 МБ/с, Class 10, NT02P500ECO-064G-S, 1 шт., без адаптера.

Отзывы о товаре Карта памяти microSDHC 64GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-064G-S) (без SD адаптера)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
90
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти microSDXC UHS-I U1 NETAC P500 Extreme Pro 64 ГБ, 90 МБ/с, Class 10, NT02P500ECO-064G-S, 1 шт., без адаптера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти microSDHC 64GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-064G-S) (без SD адаптера) – стоимость товара 1100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...