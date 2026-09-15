Карта памяти microSDHC 64GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-064G-S) (без SD адаптера)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
В наличии
Код товара: 653176
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1 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти microSDHC 64GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-064G-S) (без SD адаптера)
Карта памяти microSDXC UHS-I U1 NETAC P500 Extreme Pro 64 ГБ, 90 МБ/с, Class 10, NT02P500ECO-064G-S, 1 шт., без адаптера.
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Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
90
Страна производитель
Китай
Карта памяти microSDXC UHS-I U1 NETAC P500 Extreme Pro 64 ГБ, 90 МБ/с, Class 10, NT02P500ECO-064G-S, 1 шт., без адаптера.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти microSDHC 64GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-064G-S) (без SD адаптера) – стоимость товара 1100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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