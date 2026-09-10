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Карта памяти Netac microSD P500 32Gb (NT02P500STN-032G-S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Netac microSD P500 32Gb (NT02P500STN-032G-S)

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Карта памяти Netac microSD P500 32Gb (NT02P500STN-032G-S) - фото 1
Карта памяти Netac microSD P500 32Gb (NT02P500STN-032G-S) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
  • Карта памяти Netac microSD P500 32Gb (NT02P500STN-032G-S) - фото 1
  • Карта памяти Netac microSD P500 32Gb (NT02P500STN-032G-S) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 426259
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Netac microSD P500 32Gb (NT02P500STN-032G-S)
950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Netac microSD P500 32Gb (NT02P500STN-032G-S)

Карта памяти microSDHC UHS-I U1 NETAC P500 32 ГБ расширяет возможности вашей техники: она дает дополнительное пространство для хранения фото, видео, документов и программ. Этот компактный носитель помогает снять одно из главных ограничений устройств – нехватку места. Тип карты microSDHC подходит для смартфонов, экшн-камер, дронов и навигаторов. Такое компактное решение позволяет легко увеличить память устройства для новых фото, музыки, приложений и повседневного видео.

Отзывы о товаре Карта памяти Netac microSD P500 32Gb (NT02P500STN-032G-S)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти microSDHC UHS-I U1 NETAC P500 32 ГБ расширяет возможности вашей техники: она дает дополнительное пространство для хранения фото, видео, документов и программ. Этот компактный носитель помогает снять одно из главных ограничений устройств – нехватку места. Тип карты microSDHC подходит для смартфонов, экшн-камер, дронов и навигаторов. Такое компактное решение позволяет легко увеличить память устройства для новых фото, музыки, приложений и повседневного видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Netac microSD P500 32Gb (NT02P500STN-032G-S) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 950 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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