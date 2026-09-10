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Карта памяти Netac microSD P500 64Gb (NT02P500STN-064G-S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Netac microSD P500 64Gb (NT02P500STN-064G-S)

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Карта памяти Netac microSD P500 64Gb (NT02P500STN-064G-S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426261
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Netac microSD P500 64Gb (NT02P500STN-064G-S)

Карта памяти Netac microSD P500 64Gb (NT02P500STN-064G-S)

Отзывы о товаре Карта памяти Netac microSD P500 64Gb (NT02P500STN-064G-S)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Netac microSD P500 64Gb (NT02P500STN-064G-S)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Netac microSD P500 64Gb (NT02P500STN-064G-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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