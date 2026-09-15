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Карта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P500STN-128G-R) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P500STN-128G-R)

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Карта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P500STN-128G-R) - фото 1
Карта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P500STN-128G-R) - фото 2
Карта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P500STN-128G-R) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
  • Карта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P500STN-128G-R) - фото 1
  • Карта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P500STN-128G-R) - фото 2
  • Карта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P500STN-128G-R) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538210
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Карта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P500STN-128G-R)
1 940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Карта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P500STN-128G-R)

Карта памяти Netac P500 Standart представлена в формате microSDXC. Благодаря этому она совместима с различными устройствами – от смартфонов и планшетов до фотоаппаратов, дронов и видеорегистраторов. Карта памяти NNetac P500 Standart принадлежит к классу скорости Class 10 и стандарту UHS-1. Это значит, что устройство подходит для записи видео в Full HD без рывков и пропусков кадров. Максимальная скорость чтения до 80 Мб/с обеспечивает быструю передачу файлов на компьютер. Объема 128 Гб достаточно для хранения тысяч фотографий, многочасовых видео, большого объема документов и музыки. Для удобства использования в устройствах со слотом для полноразмерных SD-карт в комплект входит адаптер. Корпус Netac P500 Standart защищен от попадания влаги внутрь. Карта рассчитана на работу в широком диапазоне температур – от -0°C до +70°C, поэтому ее можно использовать в помещениях в повышенной температурой, например, в серверных.

Отзывы о товаре Карта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P500STN-128G-R)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Netac P500 Standart представлена в формате microSDXC. Благодаря этому она совместима с различными устройствами – от смартфонов и планшетов до фотоаппаратов, дронов и видеорегистраторов. Карта памяти NNetac P500 Standart принадлежит к классу скорости Class 10 и стандарту UHS-1. Это значит, что устройство подходит для записи видео в Full HD без рывков и пропусков кадров. Максимальная скорость чтения до 80 Мб/с обеспечивает быструю передачу файлов на компьютер. Объема 128 Гб достаточно для хранения тысяч фотографий, многочасовых видео, большого объема документов и музыки. Для удобства использования в устройствах со слотом для полноразмерных SD-карт в комплект входит адаптер. Корпус Netac P500 Standart защищен от попадания влаги внутрь. Карта рассчитана на работу в широком диапазоне температур – от -0°C до +70°C, поэтому ее можно использовать в помещениях в повышенной температурой, например, в серверных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P500STN-128G-R) - данный товар вы можете купить по цене 1940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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