Карта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P500STN-128G-R)
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Характеристики
Описание товара Карта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P500STN-128G-R)
Карта памяти Netac P500 Standart представлена в формате microSDXC. Благодаря этому она совместима с различными устройствами – от смартфонов и планшетов до фотоаппаратов, дронов и видеорегистраторов. Карта памяти NNetac P500 Standart принадлежит к классу скорости Class 10 и стандарту UHS-1. Это значит, что устройство подходит для записи видео в Full HD без рывков и пропусков кадров. Максимальная скорость чтения до 80 Мб/с обеспечивает быструю передачу файлов на компьютер. Объема 128 Гб достаточно для хранения тысяч фотографий, многочасовых видео, большого объема документов и музыки. Для удобства использования в устройствах со слотом для полноразмерных SD-карт в комплект входит адаптер. Корпус Netac P500 Standart защищен от попадания влаги внутрь. Карта рассчитана на работу в широком диапазоне температур – от -0°C до +70°C, поэтому ее можно использовать в помещениях в повышенной температурой, например, в серверных.
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