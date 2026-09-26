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Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 64Gb Class 10 (SDSQUNR-064G-GN3MN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 64Gb Class 10 (SDSQUNR-064G-GN3MN)

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Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 64Gb Class 10 (SDSQUNR-064G-GN3MN) - фото 1
Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 64Gb Class 10 (SDSQUNR-064G-GN3MN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
  • Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 64Gb Class 10 (SDSQUNR-064G-GN3MN) - фото 1
  • Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 64Gb Class 10 (SDSQUNR-064G-GN3MN) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 410095
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 64Gb Class 10 (SDSQUNR-064G-GN3MN)

Карта памяти SDHC Micro SanDisk Ultra Android идеально подходит для использования в смартфонах и планшетах. Значительно расширяя доступное дисковое пространство, она позволяет устанавливать новые ресурсоемкие приложения, сохранять фотографии высокого разрешения и записывать Full HD-видео.

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 64Gb Class 10 (SDSQUNR-064G-GN3MN)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти SDHC Micro SanDisk Ultra Android идеально подходит для использования в смартфонах и планшетах. Значительно расширяя доступное дисковое пространство, она позволяет устанавливать новые ресурсоемкие приложения, сохранять фотографии высокого разрешения и записывать Full HD-видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 64Gb Class 10 (SDSQUNR-064G-GN3MN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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