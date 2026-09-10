Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 64Gb Class 10 (SDSQUNR-064G-GN3MA)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 410094
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 64Gb Class 10 (SDSQUNR-064G-GN3MA)
Карта SanDisk Ultra microSD UHS-I дает вам настоящую свободу снимать и сохранять еще больше фотографий и видео, чем когда-либо, а также делиться ими. На карте SanDisk Ultra microSD емкостью до 512 ГБ хватит места, чтобы сохранить еще больше часов видео Full HD3, а благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с вы сможете быстро переносить материалы.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Карта SanDisk Ultra microSD UHS-I дает вам настоящую свободу снимать и сохранять еще больше фотографий и видео, чем когда-либо, а также делиться ими. На карте SanDisk Ultra microSD емкостью до 512 ГБ хватит места, чтобы сохранить еще больше часов видео Full HD3, а благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с вы сможете быстро переносить материалы.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 64Gb Class 10 (SDSQUNR-064G-GN3MA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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