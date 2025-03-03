Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025683)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSD
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648606
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSD
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х5
Вес, г.
20
Описание товара Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025683)
Флэш-карты GoPower 00-00025683 премиальной линейки карт памяти GoPower с высокой скоростью передачи данных и высочайшей надежностью. Предназначены для устройств с интенсивной записью данных, таких как видеорегистраторы и любые системы видеонаблюдения, экшен камеры, смартфоны и др. Производятся на основе премиальных, лучших в отрасли компонентов.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитКарта памяти Netac MicroSDXC P500 Standard 128GB Adapter (NT02P5...
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитКарта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + AD...
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитКарта памяти Netac SDHC UHS-I P600 128Gb Class 10 (NT02P600STN-1...
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитКарта памяти Transcend micro SDHC 32Gb 300S UHS-I U1 + ADP (90/4...
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитКарта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-12...
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитКарта памяти SanDisk SDXC 64GB UHS-I (SDSDUNB-064G-GN6IN)
-
В наличииЦена 3 380 руб.845 руб. в СплитКарта памяти Transcend 32Gb 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s)
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитКарта памяти Adata micro SDXC 256Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + AD...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитКарта памяти Kingston Canvas 512Gb Select Plus SDXC UHS-I U3 V30...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитКарта памяти SanDisk Extreme Pro microSD UHS I Card 128GB SDSQXC...
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитКарта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитКарта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R)...
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSD
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Флэш-карты GoPower 00-00025683 премиальной линейки карт памяти GoPower с высокой скоростью передачи данных и высочайшей надежностью. Предназначены для устройств с интенсивной записью данных, таких как видеорегистраторы и любые системы видеонаблюдения, экшен камеры, смартфоны и др. Производятся на основе премиальных, лучших в отрасли компонентов.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, для фотоаппарата
Достоинства:
Комментарий:
нормально
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленному.
Достоинства:
Комментарий:
рабочая
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в экшнкамеру - все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
карту памяти протестировал, не разочарован: объём памяти соответствует, неисправных ячеек нет, скорость ч/з на высоте. Брал для авторегистратора. Ресурс работы проверит время.
Достоинства:
Комментарий:
карта хорошая. работает. брала по отзывам. все отлично
Достоинства:
Комментарий:
поставил на уличную видео камеру пишет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
установил на видео наблюдение записывает нормально
Достоинства:
Комментарий:
Установил в камеру наблюдения, запись идёт исправно, все читается.
Достоинства:
Комментарий:
отлична вставил в видеокамеры все работает
Достоинства:
Комментарий:
Подошло для экшн камеры 4к
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная
Достоинства:
Комментарий:
Все супер
Достоинства:
Комментарий:
покупал в регик, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар советую
Достоинства:
Комментарий:
Картой довольны, реально быстрая. Очень хорошо упакована, товар запаян, приятно получать такие вещи.
Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025683) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025683)
Достоинства:
Комментарий:
нормально
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленному.
Достоинства:
Комментарий:
рабочая
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в экшнкамеру - все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
карту памяти протестировал, не разочарован: объём памяти соответствует, неисправных ячеек нет, скорость ч/з на высоте. Брал для авторегистратора. Ресурс работы проверит время.
Достоинства:
Комментарий:
карта хорошая. работает. брала по отзывам. все отлично
Достоинства:
Комментарий:
поставил на уличную видео камеру пишет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
установил на видео наблюдение записывает нормально
Достоинства:
Комментарий:
Установил в камеру наблюдения, запись идёт исправно, все читается.
Достоинства:
Комментарий:
отлична вставил в видеокамеры все работает
Достоинства:
Комментарий:
Подошло для экшн камеры 4к
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная
Достоинства:
Комментарий:
Все супер
Достоинства:
Комментарий:
покупал в регик, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар советую
Достоинства:
Комментарий:
Картой довольны, реально быстрая. Очень хорошо упакована, товар запаян, приятно получать такие вещи.