Карта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-128G-S)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб.
В наличии
Код товара: 516866
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 100 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Карта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-128G-S)
Карта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-128G-S)/ Память Netac предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Карта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-128G-S)/ Память Netac предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Достоинства:
Комментарий:
работает и это хорошо,на сколько хватит вопрос.рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
с камерой видеонаблюдения работает
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Скорость не замерял, брал экшн камеру. Запись в 4к 30 кадров. Запись стабильная.
Достоинства:
Комментарий:
карта объем соответствует,рабочая,все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, проверенная флэшка, не первый раз заказываю. качество хорошее, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
карта рабочая, в смарт приставке работет, для этого и бралась
Достоинства:
Комментарий:
поставил в уличную камеру, месяц пишет, пока без замечаний.
Достоинства:
Комментарий:
Камера видеонаблюдения увидела.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка. Всё приехало в срок, скорости отличные! Поставил в планшет на винде и использую как доп диск, даже игрушки с него работают адекватно, а не как на usb флешке или usb hdd.
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро , ну пока не поставила
Достоинства:
Комментарий:
нормальная карта памяти,в регистраторе работает
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая пока не испробовал,а так всё устраивает,продавцу спасибо рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Эта ката оказалась в нужное время. На начальном этапе необходима.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро, упаковка целая, нет контейнера. беру уже третью работает хорошо на год в регистратор хватает
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Покупал для видеорегистратора. Установил, отформатировал в устройстве, пока работает. Регистратор требовательный к флешкам, эту принял, не матерится. Надежность покажет время. Прислали просто, без коробок, пакетов и т.д., как на фото.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта памяти.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
поставил в камеру всё чётко
Достоинства:
Комментарий:
установил в видеорегистратор, предыдущая карта ломала записи, с этой пока что всё ок
Достоинства:
Комментарий:
Отлично встала в регик. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
.Пришла вовремя, вставил в телефон активировал с помощью поддержки.Поставил в камеру видеонаблюдения всё работает хорошо.Только как теперь проверить баланс?
Достоинства:
Комментарий:
В общем всё хорошо,пока нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
брал для камеры IP, пока вопросов нет
Достоинства:
Комментарий:
карта памяти пришла вовремя выписываем не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
все отлично. запись ведется все хватает
Достоинства:
Комментарий:
Отформатировать в регистратора автомобиля, работает. Показывает ёмкость 57 гигов.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество.но мой видеорегистратор ее не осилил.
Достоинства:
Комментарий:
до этого брал у другого продавца флешка то работала, то нет. много фото потерял. это запустилась нормально планшет видит. посмотрим в процессе работы как покажет себя
Достоинства:
Комментарий:
не прочла что карта идёт без адаптера,но карта хорошая на устройствах читается
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо! Флешка соответствует заявленному в описании!
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, упаковка на высоте. товар полностью соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая карта памяти,уже не в первый раз пользуюсь данным производителем)
Карта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-128G-S) - купить по цене 2100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти NeTac P500 Standard MicroSDXC 128GB (NT02P500STN-128G-S)
Достоинства:
Комментарий:
работает и это хорошо,на сколько хватит вопрос.рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
с камерой видеонаблюдения работает
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Скорость не замерял, брал экшн камеру. Запись в 4к 30 кадров. Запись стабильная.
Достоинства:
Комментарий:
карта объем соответствует,рабочая,все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, проверенная флэшка, не первый раз заказываю. качество хорошее, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
карта рабочая, в смарт приставке работет, для этого и бралась
Достоинства:
Комментарий:
поставил в уличную камеру, месяц пишет, пока без замечаний.
Достоинства:
Комментарий:
Камера видеонаблюдения увидела.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка. Всё приехало в срок, скорости отличные! Поставил в планшет на винде и использую как доп диск, даже игрушки с него работают адекватно, а не как на usb флешке или usb hdd.
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро , ну пока не поставила
Достоинства:
Комментарий:
нормальная карта памяти,в регистраторе работает
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая пока не испробовал,а так всё устраивает,продавцу спасибо рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Эта ката оказалась в нужное время. На начальном этапе необходима.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро, упаковка целая, нет контейнера. беру уже третью работает хорошо на год в регистратор хватает
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Покупал для видеорегистратора. Установил, отформатировал в устройстве, пока работает. Регистратор требовательный к флешкам, эту принял, не матерится. Надежность покажет время. Прислали просто, без коробок, пакетов и т.д., как на фото.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта памяти.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
поставил в камеру всё чётко
Достоинства:
Комментарий:
установил в видеорегистратор, предыдущая карта ломала записи, с этой пока что всё ок
Достоинства:
Комментарий:
Отлично встала в регик. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
.Пришла вовремя, вставил в телефон активировал с помощью поддержки.Поставил в камеру видеонаблюдения всё работает хорошо.Только как теперь проверить баланс?
Достоинства:
Комментарий:
В общем всё хорошо,пока нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
брал для камеры IP, пока вопросов нет
Достоинства:
Комментарий:
карта памяти пришла вовремя выписываем не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
все отлично. запись ведется все хватает
Достоинства:
Комментарий:
Отформатировать в регистратора автомобиля, работает. Показывает ёмкость 57 гигов.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество.но мой видеорегистратор ее не осилил.
Достоинства:
Комментарий:
до этого брал у другого продавца флешка то работала, то нет. много фото потерял. это запустилась нормально планшет видит. посмотрим в процессе работы как покажет себя
Достоинства:
Комментарий:
не прочла что карта идёт без адаптера,но карта хорошая на устройствах читается
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо! Флешка соответствует заявленному в описании!
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, упаковка на высоте. товар полностью соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая карта памяти,уже не в первый раз пользуюсь данным производителем)