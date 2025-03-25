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Карта памяти A-Data Micro SDXC 256GB (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти A-Data Micro SDXC 256GB (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1)

7 Отзывы
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Карта памяти A-Data Micro SDXC 256GB (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505712
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Карта памяти A-Data Micro SDXC 256GB (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1)
9 390 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти A-Data Micro SDXC 256GB (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1)

Карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I разработаны для видеорегистраторов и охранных видеокамер, и являются оптимальным решением для выполнения заданий повторной записи (перезаписи), например, ежедневных записей в автомобиле. Они также соответствуют стандарту А2 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V30 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью не менее 30 Мб в секунду. Для обеспечения стабильно высокого качества карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I оснащены защитой от воды, ударных нагрузок, рентгеновского излучения и экстремальных температур. Вы не расстанетесь с ними в любых поездках, даже в самых суровых условиях окружающей среды.

Отзывы о товаре Карта памяти A-Data Micro SDXC 256GB (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1)

Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Уже не первый раз беру флеш карты этой фирмы, в этот раз решила взять объем побольше, предыдущая карта служит уже девять месяцев и все работает отлично. Уже пробовала фотосъемку на эту карту и тоже всё работает прекрасно, при экспорте файлы не повреждаются, экспортируется быстро
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Семён В.

Достоинства:


Комментарий:
Использую для Hi Res плеера в жёстких условиях. Постоянно перезаписываю, передаю, удаляю, работает как часы.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю в Ситилинке не первый раз, смело можно брать и не переживать за оригинальность товара. Цена и качество данного производителя памяти на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Гюзель М.

Достоинства:


Комментарий:
Перенесла довольно быстро большое количество фото и видео накопленных в смартфоне за пару лет. Очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Константин Д.

Достоинства:


Комментарий:
Ситилинку можно доверять, служба контроля закупок действует. Не подвал, видно по полиграфии. Тайвань. Проверить максимальную скорость записи на карту трудно, ибо переходники и ридеры только под SDHC. Но даже при этом скорость при клонировании с ридера на ридер через комп не ниже 10мбит/с (запись). Проверено полным заполнением читаемых данных. Рекомендую. В смарте будет летать, брал для Hi-Res музплеера.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта памяти, одни из лучших показателей на рынке, большой объём 256 Гб за разумные деньги, в период распродаж обошлась около 2000 рублей.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
карта отличная. на редми нот 9про встала без проблем. пишет и читает. реальные скорости (см. фото)



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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Описание
Карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I разработаны для видеорегистраторов и охранных видеокамер, и являются оптимальным решением для выполнения заданий повторной записи (перезаписи), например, ежедневных записей в автомобиле. Они также соответствуют стандарту А2 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V30 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью не менее 30 Мб в секунду. Для обеспечения стабильно высокого качества карты памяти Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I оснащены защитой от воды, ударных нагрузок, рентгеновского излучения и экстремальных температур. Вы не расстанетесь с ними в любых поездках, даже в самых суровых условиях окружающей среды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Уже не первый раз беру флеш карты этой фирмы, в этот раз решила взять объем побольше, предыдущая карта служит уже девять месяцев и все работает отлично. Уже пробовала фотосъемку на эту карту и тоже всё работает прекрасно, при экспорте файлы не повреждаются, экспортируется быстро
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Семён В.

Достоинства:


Комментарий:
Использую для Hi Res плеера в жёстких условиях. Постоянно перезаписываю, передаю, удаляю, работает как часы.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю в Ситилинке не первый раз, смело можно брать и не переживать за оригинальность товара. Цена и качество данного производителя памяти на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Гюзель М.

Достоинства:


Комментарий:
Перенесла довольно быстро большое количество фото и видео накопленных в смартфоне за пару лет. Очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Константин Д.

Достоинства:


Комментарий:
Ситилинку можно доверять, служба контроля закупок действует. Не подвал, видно по полиграфии. Тайвань. Проверить максимальную скорость записи на карту трудно, ибо переходники и ридеры только под SDHC. Но даже при этом скорость при клонировании с ридера на ридер через комп не ниже 10мбит/с (запись). Проверено полным заполнением читаемых данных. Рекомендую. В смарте будет летать, брал для Hi-Res музплеера.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта памяти, одни из лучших показателей на рынке, большой объём 256 Гб за разумные деньги, в период распродаж обошлась около 2000 рублей.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
карта отличная. на редми нот 9про встала без проблем. пишет и читает. реальные скорости (см. фото)


Карта памяти A-Data Micro SDXC 256GB (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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