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Карта памяти Kingston High Endurance microSDXC 128Gb Class10 SDCE/128GB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Kingston High Endurance microSDXC 128Gb Class10 SDCE/128GB

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Карта памяти Kingston High Endurance microSDXC 128Gb Class10 SDCE/128GB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257066
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Kingston High Endurance microSDXC 128Gb Class10 SDCE/128GB

Карта памяти Kingston High Endurance microSDXC 128Gb Class10 SDCE/128GB



Теги товара: microSD, для смартфона

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Kingston High Endurance microSDXC 128Gb Class10 SDCE/128GB


Теги товара: microSD, для смартфона
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Kingston High Endurance microSDXC 128Gb Class10 SDCE/128GB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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