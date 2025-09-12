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Карта памяти SANDISK ULTRA MICROSDXC A1 C10 U1 UHS-I 150MB/S, SDSQUAC-256G-GN6MN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SANDISK ULTRA MICROSDXC A1 C10 U1 UHS-I 150MB/S, SDSQUAC-256G-GN6MN

19 Отзывы
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
150
Скорость записи
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622166
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
150
Скорость записи
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти SANDISK ULTRA MICROSDXC A1 C10 U1 UHS-I 150MB/S, SDSQUAC-256G-GN6MN

Карта памяти SanDisk microSDXC 256Gb Ultra Class 10 UHS-I U1 A1 150 MB/s (SDSQUAC-256G-GN6MN) - это высококачественное устройство хранения данных, которое обеспечивает высокую скорость передачи данных и совместимость с различными платформами. Благодаря поддержке стандарта microSDXC и емкости 256 ГБ, на карте SanDisk можно хранить еще больше часов видео Full HD, фотографий, музыки, фильмов и других файлов.

Отзывы о товаре Карта памяти SANDISK ULTRA MICROSDXC A1 C10 U1 UHS-I 150MB/S, SDSQUAC-256G-GN6MN

Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная карта памяти . Брал её для видеокамеры наблюдения . Всё пишется на неё , все потом читается.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал 2 шт. по 128 гб. Проверил скорость записи, у одной 26 у другой 30, такой разбег удивляет.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная карта памяти! Функционирует без проблем. Скорость чтения и переноса данных меня вполне устраивает. Огромное спасибо за качественный продукт и своевременную доставку!
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Долгих Иван

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта. Установил в автомобильный видеорегистратор - работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Заявленным характеристикам соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
в целости и сохранности, по тех. характеристикам ничего не могу сказать.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя,целостность не нарушена,уже карта в работе,Всё отлично работает!
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная sd карта,подходит для портативных приставок,игры идут и все хорошо,обьем карты соотвествует заявленному,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Установил в видеорегистратор Каркам. Карта опознана и работает.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Василий

Достоинства:


Комментарий:
Функционирует. Довольно-таки шустрая. Мне понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для видео камеры. Видео пишет, воспроизводится. Все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Konstantin K.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная карточка. Завелась и работает в дешевом Realme. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Рамиль М.

Достоинства:


Комментарий:
установил в зеркало регистратор всё работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Артём У.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта. Лучше переплатить и купить эту фирму. Чем более дешевые .
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит оригинальной. Но есть небольшое \"но\". А именно: продавец пишет, что произведено на Тайване. Весьма сомнительно. Так как на полноразмерных SD (которые так же покупал у этого продавца) это указано на самой флешке: \"Made in Taiwan\". А на этой микро SD написано \"Made in China\". Из чего я делаю вывод, что произведено на материковой части Китая, а не на Тайване. Прошу продавца либо подтвердить, что это не Тайвань, либо привести достаточно оснований, что бы развеять сомнения. Если это произведено на Тайване - об этом будет написано четко и не двусмысленно
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Романов В.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в видеорегистратор, за месяц работы претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Евгений И.

Достоинства:


Комментарий:
Карта свою функцию выполняет. Рекомендую к покупке, продавец хороший.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Карта памяти 128Гб. Упаковка целая. Доставили быстро. Будем использовать.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
SanDisk Ultra 128Gb Хорошая карта памяти. Беру уже не в первый раз, использую в камерах наблюдения. Скорости записи и считывания хватает. Лагов не замечал. Быстро форматируется при необходимости. Ставил в телефон в отпуске, снимал видео, делал фото - карта прекрасно со всем справилась. В режиме постоянной перезаписи работает уже больше года в камерах и пока живая. Рекомендую!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
150
Скорость записи
150
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти SanDisk microSDXC 256Gb Ultra Class 10 UHS-I U1 A1 150 MB/s (SDSQUAC-256G-GN6MN) - это высококачественное устройство хранения данных, которое обеспечивает высокую скорость передачи данных и совместимость с различными платформами. Благодаря поддержке стандарта microSDXC и емкости 256 ГБ, на карте SanDisk можно хранить еще больше часов видео Full HD, фотографий, музыки, фильмов и других файлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная карта памяти . Брал её для видеокамеры наблюдения . Всё пишется на неё , все потом читается.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал 2 шт. по 128 гб. Проверил скорость записи, у одной 26 у другой 30, такой разбег удивляет.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная карта памяти! Функционирует без проблем. Скорость чтения и переноса данных меня вполне устраивает. Огромное спасибо за качественный продукт и своевременную доставку!
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Долгих Иван

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта. Установил в автомобильный видеорегистратор - работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Заявленным характеристикам соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
в целости и сохранности, по тех. характеристикам ничего не могу сказать.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя,целостность не нарушена,уже карта в работе,Всё отлично работает!
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная sd карта,подходит для портативных приставок,игры идут и все хорошо,обьем карты соотвествует заявленному,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Установил в видеорегистратор Каркам. Карта опознана и работает.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Василий

Достоинства:


Комментарий:
Функционирует. Довольно-таки шустрая. Мне понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для видео камеры. Видео пишет, воспроизводится. Все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Konstantin K.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная карточка. Завелась и работает в дешевом Realme. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Рамиль М.

Достоинства:


Комментарий:
установил в зеркало регистратор всё работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Артём У.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта. Лучше переплатить и купить эту фирму. Чем более дешевые .
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит оригинальной. Но есть небольшое \"но\". А именно: продавец пишет, что произведено на Тайване. Весьма сомнительно. Так как на полноразмерных SD (которые так же покупал у этого продавца) это указано на самой флешке: \"Made in Taiwan\". А на этой микро SD написано \"Made in China\". Из чего я делаю вывод, что произведено на материковой части Китая, а не на Тайване. Прошу продавца либо подтвердить, что это не Тайвань, либо привести достаточно оснований, что бы развеять сомнения. Если это произведено на Тайване - об этом будет написано четко и не двусмысленно
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Романов В.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в видеорегистратор, за месяц работы претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Евгений И.

Достоинства:


Комментарий:
Карта свою функцию выполняет. Рекомендую к покупке, продавец хороший.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Карта памяти 128Гб. Упаковка целая. Доставили быстро. Будем использовать.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
SanDisk Ultra 128Gb Хорошая карта памяти. Беру уже не в первый раз, использую в камерах наблюдения. Скорости записи и считывания хватает. Лагов не замечал. Быстро форматируется при необходимости. Ставил в телефон в отпуске, снимал видео, делал фото - карта прекрасно со всем справилась. В режиме постоянной перезаписи работает уже больше года в камерах и пока живая. Рекомендую!


Карта памяти SANDISK ULTRA MICROSDXC A1 C10 U1 UHS-I 150MB/S, SDSQUAC-256G-GN6MN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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