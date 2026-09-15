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Карта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB) + адаптером купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB) + адаптером

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Карта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB) + адаптером - фото 1
Карта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB) + адаптером - фото 2
Карта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB) + адаптером - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
  • Карта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB) + адаптером - фото 1
  • Карта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB) + адаптером - фото 2
  • Карта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB) + адаптером - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 600 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505123
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Карта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB) + адаптером
6 600 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
80

Описание товара Карта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB) + адаптером

Карта памяти Industrial microSD компании Kingston разработана и протестирована для использования в самых суровых условиях окружающей среды. Имея диапазон рабочих температур от –40 до 85°C, она может нормально работать даже в условиях сильной жары в пустыне и при температурах ниже нуля.

Отзывы о товаре Карта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB) + адаптером




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Industrial microSD компании Kingston разработана и протестирована для использования в самых суровых условиях окружающей среды. Имея диапазон рабочих температур от –40 до 85°C, она может нормально работать даже в условиях сильной жары в пустыне и при температурах ниже нуля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Карта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB) + адаптером - по цене 6600 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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