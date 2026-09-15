Карта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB) + адаптером
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 600 руб.
В наличии
Код товара: 505123
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
80
Описание товара Карта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB) + адаптером
Карта памяти Industrial microSD компании Kingston разработана и протестирована для использования в самых суровых условиях окружающей среды. Имея диапазон рабочих температур от –40 до 85°C, она может нормально работать даже в условиях сильной жары в пустыне и при температурах ниже нуля.
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Теги товара: 8 Гб, microSD, microSDHC, для смартфона
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Карта памяти Industrial microSD компании Kingston разработана и протестирована для использования в самых суровых условиях окружающей среды. Имея диапазон рабочих температур от –40 до 85°C, она может нормально работать даже в условиях сильной жары в пустыне и при температурах ниже нуля.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, class 10, для фотоаппарата
Теги товара: 8 Гб, microSD, microSDHC, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, class 10, для фотоаппарата
Теги товара: 8 Гб, microSD, microSDHC, для смартфона
Купить Карта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB) + адаптером - по цене 6600 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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