Карта Памяти CF 128Gb Sandisk Extreme (120/85 Mb/s)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
128 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
120
Скорость записи
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230337
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
128 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
120
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х1
Вес, г.
30
Описание товара Карта Памяти CF 128Gb Sandisk Extreme (120/85 Mb/s)
Карта памяти SanDisk Extreme расширяет память любого совместимого цифрового устройства на 128 Гб, благодаря чему весомый объем информации будет всегда удобно держать под рукой. Высокие скорости чтения и записи файлов данного накопителя делают возможной съемку видео высокой четкости (Full HD) и сохранение изображений в RAW-формате. SanDisk Extreme наиболее практична в сочетании с видео- и фотокамерами, а также множеством иных устройств с поддержкой данного типа носителей.
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Теги товара: 128 Гб, class 10, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
128 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
120
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Карта памяти SanDisk Extreme расширяет память любого совместимого цифрового устройства на 128 Гб, благодаря чему весомый объем информации будет всегда удобно держать под рукой. Высокие скорости чтения и записи файлов данного накопителя делают возможной съемку видео высокой четкости (Full HD) и сохранение изображений в RAW-формате. SanDisk Extreme наиболее практична в сочетании с видео- и фотокамерами, а также множеством иных устройств с поддержкой данного типа носителей.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, class 10, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, class 10, для фотоаппарата
Карта Памяти CF 128Gb Sandisk Extreme (120/85 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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