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Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 64Gb (SDSQXAH-064G-GN6MN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 64Gb (SDSQXAH-064G-GN6MN)

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Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 64Gb (SDSQXAH-064G-GN6MN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 570174
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карты памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 64Gb (SDSQXAH-064G-GN6MN)

Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 64 ГБ обладает свойствами надежного запоминающего устройства, которое подходит для установки в смартфон, камеру, планшет и другие портативные устройства. Данная модель отличается емкостью 64 ГБ, позволяя хранить весьма большое количество различных файлов. Скорость в пределах 170 Мбайт/с обеспечивает высокую производительность при обмене и записи данных. Прочная конструкция SanDisk Extreme гарантирует надежную защиту файлов от воздействия влаги, пыли и других неблагоприятных факторов внешней среды.

Отзывы о товаре Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 64Gb (SDSQXAH-064G-GN6MN)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карты памяти
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 64 ГБ обладает свойствами надежного запоминающего устройства, которое подходит для установки в смартфон, камеру, планшет и другие портативные устройства. Данная модель отличается емкостью 64 ГБ, позволяя хранить весьма большое количество различных файлов. Скорость в пределах 170 Мбайт/с обеспечивает высокую производительность при обмене и записи данных. Прочная конструкция SanDisk Extreme гарантирует надежную защиту файлов от воздействия влаги, пыли и других неблагоприятных факторов внешней среды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 64Gb (SDSQXAH-064G-GN6MN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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