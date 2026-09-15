Карта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб.
В наличии
Код товара: 505711
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6 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
11
Описание товара Карта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1)
Характеризуется высокой скоростью чтения данных, благодаря чему процесс передачи файлов на ПК или ноутбук займет у вас считанные минуты. Данный аксессуар подойдет для хранения множества снимков, музыки и иных файлов.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Страна производитель
Китай
Характеризуется высокой скоростью чтения данных, благодаря чему процесс передачи файлов на ПК или ноутбук займет у вас считанные минуты. Данный аксессуар подойдет для хранения множества снимков, музыки и иных файлов.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6700 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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