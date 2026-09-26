Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 128Gb для Apple MacBook Air 13 (TS128GJDL130)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362312
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
50
Описание товара Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 128Gb для Apple MacBook Air 13 (TS128GJDL130)
Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 предназначена для ноутбуков из серии MacBook Air 13-, оборудованных слотами SDHC/SDXC. Эта карта позволяет ускорить перенос важной информации и помогает организовать хранение ценных данных за пределами жёсткого диска портативного компьютера.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 предназначена для ноутбуков из серии MacBook Air 13-, оборудованных слотами SDHC/SDXC. Эта карта позволяет ускорить перенос важной информации и помогает организовать хранение ценных данных за пределами жёсткого диска портативного компьютера.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти Transcend JetDrive Lite 130 128Gb для Apple MacBook Air 13 (TS128GJDL130) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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